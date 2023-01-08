08 Oca 2023 - 13:43- Spor G: 08 Oca 2023 - 13:45

Kubilay Ertuğ’un acı günü

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Bağdatspor’un başarılı stoper oyuncusu Kubilay Ertuğ’un anneannesi Şaziye Vardoğan vefat etti.
Kubilay Ertuğ’un acı günü mask

Merhumenin cenazesi İkindi namazına müteakip, Yenidoğan Yeşil Camii’nden kalkacak. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

08 Oca 2023 - 13:43 - Spor

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