CHP'li Sarı'dan Büyükakın'a sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek muhalefeti hedef alan ‘Mandacılık sevgisiyle kalpleri çarpanlar’ şeklindeki sözlerine karşılık Büyükakın’ın Cumhuriyeti hedef alan ‘100 Yıllık hesaplaşma’ sözlerini hatırlattı.

Başkan Sarı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıl Cumhuriyeti’i hedef alarak ‘100 Yıllık Hesaplaşma’ deme cüretini gösteren ardından çark ederek sözlerim çarpıtıldı diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yine kendi gönlünden geçen mandacılık sevdasını bize yıkmaya çalışmış. Geçtiğimiz günlerde de Çayırova’daki bir programda kendi belediye başkanının Cuma namazı çıkışında bir vatandaşa tokat attığını unutturma çabasıyla bizleri hedef göstererek ‘Vatandaşa parmak sallama dönemi bitti’ demişti. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı ortaklarımız ile AKP’nin 20 yılda bitirmeye çalıştığı Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını bu topraklarda yaşatmaya, ülkemizi darbe girişimine sürüklediğiniz cemaat, tarikat sevdanızı yerle bir etmeye, sizin hesaplaşma olarak gördüğünüz 100 yıl önceki gibi mandacılık sevdasıyla yanıp tutuşan zihniyetlerinize karşı kapı gibi Cumhuriyetimizin değerlerini, Ata’mızın ilkelerini, bu milletin hak ettiği demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Sizin 100 yıllık hesaplaşma olarak gördüğünüz Cumhuriyetin kuruluşunu İkinci Yüzyıla halkın iktidarıyla taşıyacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tarih tekerrür edecek ve Cumhuriyetimizin ikinci Yüzyılı’nda halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Geliyor gelmekte olan.”