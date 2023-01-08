08 Oca 2023 - 15:43- Siyaset G: 08 Oca 2023 - 15:46

Soyluçiçek'ten özel okul zammına tepki

Özel okullara yapılan yüzde 65’lik zamma tepki gösteren CHP’li Cihan Soyluçiçek, “Özel okul sahibi olan Milli Eğitim Bakanı, alacağı zamma kendisi karar veriyor” dedi

Soyluçiçek'ten özel okul zammına tepki mask

CHP Çayırova eski İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Soyluçiçek, yaptığı açıklamada, Bakan Özer’in özel okul sahibi olduğunu anımsatarak, “Böyle bir saçmalık dünyada başka yerde görülemez. Özel okul sahibi bir kişi bakan olmuş, kazanacağı paraya kendisi karar veriyor. Tek adam rejiminin sonuçları bunlar” dedi.

“VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORLAR”

Soyluçiçek, Bakan Özer’in vatandaşlarla dalga geçtiğini savunarak, “Zamma bahane olarak 2023 yılıenflasyon beklentisinin düşük olmasını ve velilerin bu süreçte desteklenmesini gösteriyor. Yahu bari dalga geçmeyin. Madem enflasyon düşecek niye bu kadar zam yapılıyor? Tuz kokmuş” diye konuştu.
# chp, karar, Çayırova, eğitim, Okul

08 Oca 2023 - 15:43 - Siyaset

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