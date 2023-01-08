Soyluçiçek'ten özel okul zammına tepki

CHP Çayırova eski İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Soyluçiçek, yaptığı açıklamada, Bakan Özer’in özel okul sahibi olduğunu anımsatarak, “Böyle bir saçmalık dünyada başka yerde görülemez. Özel okul sahibi bir kişi bakan olmuş, kazanacağı paraya kendisi karar veriyor. Tek adam rejiminin sonuçları bunlar” dedi.

“VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORLAR”

Soyluçiçek, Bakan Özer’in vatandaşlarla dalga geçtiğini savunarak, “Zamma bahane olarak 2023 yılıenflasyon beklentisinin düşük olmasını ve velilerin bu süreçte desteklenmesini gösteriyor. Yahu bari dalga geçmeyin. Madem enflasyon düşecek niye bu kadar zam yapılıyor? Tuz kokmuş” diye konuştu.