ENERJİ BAKANI DÖNMEZ AÇIKLADI... Kocaeli’de doğal gaza %12 indirim yapıldı!

2022 yılında ocak, nisan, haziran ve eylül dönemlerinde doğal gaza toplam yüzde 110 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla faturalar daha da kabardı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kombisinin derecesini iyice düşürdü. Önceki gün Habertürk'teki programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.
KOCAELİ’DE İNDİRİM
Bakan Fatih Dönmez, “İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim yapıldı. Bu indirim sadece İstanbul'da mı oldu? Elbette Hayır, Ankara'da, Kocaeli’de de oldu. Tarifesi düzenlenen 8 ilden birisi İstanbul'du” dedi. Bakan Dönmez’in açıklaması doğrultusunda Kocaeli’de doğal gaza yüzde 12 indirim yapılırsa, 1000 TL gelen fatura, 880 TL’ye inecek
2022 YILINDA DOĞAL GAZA YAPILAN ZAM ORANLARI
Ocak yüzde 25
Nisan yüzde 35
Haziran yüzde 30
Eylül yüzde 20
Toplam yüzde 110
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.