ENERJİ BAKANI DÖNMEZ AÇIKLADI... Kocaeli’de doğal gaza %12 indirim yapıldı!

2022 yılında ocak, nisan, haziran ve eylül dönemlerinde doğal gaza toplam yüzde 110 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla faturalar daha da kabardı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kombisinin derecesini iyice düşürdü. Önceki gün Habertürk'teki programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ’DE İNDİRİM

Bakan Fatih Dönmez, “İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim yapıldı. Bu indirim sadece İstanbul'da mı oldu? Elbette Hayır, Ankara'da, Kocaeli’de de oldu. Tarifesi düzenlenen 8 ilden birisi İstanbul'du” dedi. Bakan Dönmez’in açıklaması doğrultusunda Kocaeli’de doğal gaza yüzde 12 indirim yapılırsa, 1000 TL gelen fatura, 880 TL’ye inecek

2022 YILINDA DOĞAL GAZA YAPILAN ZAM ORANLARI

Ocak yüzde 25

Nisan yüzde 35

Haziran yüzde 30

Eylül yüzde 20

Toplam yüzde 110