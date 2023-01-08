08 Oca 2023 - 15:46- Ekonomi G: 08 Oca 2023 - 15:53

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ AÇIKLADI... Kocaeli’de doğal gaza %12 indirim yapıldı!

Habertürk’te yayınlanan programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 12’lik indirim sadece İstanbul’da değil, Kocaeli’de de yapıldığını söyledi
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ AÇIKLADI... Kocaeli’de doğal gaza %12 indirim yapıldı! mask
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2022 yılında ocak, nisan, haziran ve eylül dönemlerinde doğal gaza toplam yüzde 110 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla faturalar daha da kabardı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kombisinin derecesini iyice düşürdü. Önceki gün Habertürk'teki programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ’DE İNDİRİM

Bakan Fatih Dönmez, “İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim yapıldı. Bu indirim sadece İstanbul'da mı oldu? Elbette Hayır, Ankara'da, Kocaeli’de de oldu. Tarifesi düzenlenen 8 ilden birisi İstanbul'du” dedi. Bakan Dönmez’in açıklaması doğrultusunda Kocaeli’de doğal gaza yüzde 12 indirim yapılırsa, 1000 TL gelen fatura, 880 TL’ye inecek

2022 YILINDA DOĞAL GAZA YAPILAN ZAM ORANLARI

Ocak              yüzde 25

Nisan             yüzde 35

Haziran          yüzde 30

Eylül               yüzde 20

Toplam           yüzde 110

# Ankara

08 Oca 2023 - 15:46 - Ekonomi

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