08 Oca 2023 - 15:57- Gündem G: 08 Oca 2023 - 16:02

İzmit Belediyesi, kiralık otobüsleri satın alıyor

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, kiralık olan belediye otobüslerinin satın alınmasına ilişkin Sakarya’ya giderek Otokar Kamu Kanalı Satış Müdürü Yekta Doğan ile görüştü
İzmit Belediyesi, kiralık otobüsleri satın alıyor mask

İzmit Belediyesi, satın alma süreci tamamlan 59 hizmet aracından 29’u kamyonet 20’si de hafif ticari olmak üzere 49 tanesini teslim alırken kalan araçların da alım sürecine devam ediyor. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Doğan, kiralık olarak kullanılan otobüslerin satın alınması doğrultusunda Sakarya’ya gitti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Otokar Kamu Kanalı Satış Müdürü Yekta Doğan ile bir araya gelen ikili, kiralık otobüslerin satın alınarak kamuya kazandırılması adına görüşme gerçekleştirdi. Özmural, “3. etap araçların satın alınmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretlerimize Sakarya’dan başladık. Araçları satın almamızla birlikte kamu kazanacak” dedi.
# kamu, İzmit belediyesi, Sakarya

08 Oca 2023 - 15:57 - Gündem

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