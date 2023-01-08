İzmit Belediyesi, kiralık otobüsleri satın alıyor

İzmit Belediyesi, satın alma süreci tamamlan 59 hizmet aracından 29’u kamyonet 20’si de hafif ticari olmak üzere 49 tanesini teslim alırken kalan araçların da alım sürecine devam ediyor. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Doğan, kiralık olarak kullanılan otobüslerin satın alınması doğrultusunda Sakarya’ya gitti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Otokar Kamu Kanalı Satış Müdürü Yekta Doğan ile bir araya gelen ikili, kiralık otobüslerin satın alınarak kamuya kazandırılması adına görüşme gerçekleştirdi. Özmural, “3. etap araçların satın alınmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretlerimize Sakarya’dan başladık. Araçları satın almamızla birlikte kamu kazanacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.