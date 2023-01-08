“Kalifiye eleman bulamıyoruz”

Deri konfeksiyon sektörünün cari fazla veren ender sektörlerden biri ve çevreci bir sektör olduğunu vurgulayan Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, sektörün en büyük sıkıntısının kalifiye elaman bulunamaması olduğunu söyledi. Meslek liseleri müfredatının deri konfeksiyon sektörüne eleman kazandırma konusunda yetersiz olduğunun altını çizen Evin, “Donanımlı eleman bulamıyoruz. Meslek lisesine giden gençlere devletimizin burs, sektördeki sivil toplum örgütlerinin de iş garantisi vermesi nitelikli eleman yetiştirmemizin önünü açacak. Ayrıca meslek lisesi mezunlarının stajlarının sigorta başlangıcı sayılması da meslek liselerine ilgiyi artıracaktır” dedi.