08 Oca 2023 - 16:03- Ekonomi G: 08 Oca 2023 - 16:06

“Kalifiye eleman bulamıyoruz”

Türkiye’nin deri ve kürk konfeksiyon ihracatı 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.
“Kalifiye eleman bulamıyoruz” mask

Deri konfeksiyon sektörünün cari fazla veren ender sektörlerden biri ve çevreci bir sektör olduğunu vurgulayan Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, sektörün en büyük sıkıntısının kalifiye elaman bulunamaması olduğunu söyledi. Meslek liseleri müfredatının deri konfeksiyon sektörüne eleman kazandırma konusunda yetersiz olduğunun altını çizen Evin, “Donanımlı eleman bulamıyoruz. Meslek lisesine giden gençlere devletimizin burs, sektördeki sivil toplum örgütlerinin de iş garantisi vermesi nitelikli eleman yetiştirmemizin önünü açacak. Ayrıca meslek lisesi mezunlarının stajlarının sigorta başlangıcı sayılması da meslek liselerine ilgiyi artıracaktır” dedi.

08 Oca 2023 - 16:03 - Ekonomi

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