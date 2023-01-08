Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler önceki yıla göre arttı

Buna göre, üretim miktarları 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70,2 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

TAHIL ÜRETİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tahıl ürünleri üretim miktarları 2022 yılında bir önceki yıla göre %21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.Bir önceki yıla göre, buğday üretimi %11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi %25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi %47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretimi %36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretimi %32,2 oranında artarak 365 bin ton oldu.

ŞEKER PANCARI

Baklagiller grubunda, nohut %22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulye %11,5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimek %75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patates ise %2 oranında artarak 5,2 milyon ton üretildi.Yağlı tohumlardan soya üretimi %14,8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretimi %5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton oldu.Tütün üretimi %15 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretimi ise %6,9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşti.

SEBZE ÜRETİMİ

Sebze ürünleri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,5 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda %2,6, havuçta %33,5, salçalık kapya biberde %2,5 oranında artış olurken; domateste %0,7, karpuzda %2,1, kuru soğanda %6 oranında azalma olduğu görüldü.

MEYVE ÜRETİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre %7,7 oranında artarak yaklaşık 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.Meyveler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada %7,2, üzümde %13,5, şeftali ve nektarin toplamında %13, erikte %4,9, çilekte %8,8 ve zeytinde %71,2 oranında artış olduğu görüldü. Ayrıca incir üretimi %9,4, muz üretimi %12,9 oranında arttı.Turunçgil meyvelerinden mandalina üretimi %2,5 oranında artarken, portakal üretimi %24,1 ve limon üretimi %14,6 oranında azaldı. Sert kabuklu meyvelerden fındık üretimi %11,8, Antep fıstığı üretimi %100,5 oranında arttı.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ

Süs bitkileri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre %20,4 oranında arttı.Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçeklerin %68,2, diğer süs bitkilerinin ise %31,8'lik bir paya sahip oluğu görüldü.Bir önceki yıla göre kesme çiçek üretimi %31,9, dış mekan süs bitkileri üretimi %3,6 oranında artarken, iç mekan süs bitkileri üretimi %17,5 azaldı.