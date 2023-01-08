Körfez DEVA’dan “Mavi Yelekli Yürüyüş”

MAVİ YELEKLERLE GEZDİLER

İlçe başkanı Orhan Bozkurt ve yönetiminin ev sahipliğinde yapılan saha programına DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç da katıldı. Ayrıca kalabalık bir partili grup da giydikleri mavi yeleklerle esnaf ziyaretleri sırasında hazır bulundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı DEVA Partisi Körfez Teşkilatının bu “Mavi Yelekli Yürüyüşü” kapsamında Mimar Sinan Mahallesi esnafı tek tek ziyaret edildi ve kendilerine parti programı anlatıldı.

ESNAFI TEK TEK GEZDİLER

Esnafın yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinin yakın ilgisi ile karşılaşan DEVA Partililer, parti programı, iktidarları döneminde özellikle esnafa yönelik sağlanacak imkanlar, özgürlük alanlarının genişletilmesi ve daha birçok konuda Körfezlileri bilgilendirdiler. Programın ev sahibi olan DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, gezi sonrasında yaptığı açıklamada parti kadrolarının Türkiye’de iktidara hazır olduğunun altını çizdi.

“ESNAFIMIZ ‘KURTARIN BİZİ’ DİYOR”

Türkiye’de her anlamda bir boşluk oluştuğunu kaydeden ilçe başkanı Bozkurt, “DEVA Partisi; tecrübeli genel başkanı Ali Babacan ve güçlü yönetim kadrosu ile her türlü sorunun üstesinden gelecek donanıma sahiptir. Özellikle Mimar Sinan Mahallesi’nde bir araya geldiğimiz esnafımızın bizden talebi ‘Kurtarın bizi’ şeklindeydi. Biz hazırız, yapılacak genel seçimlerin hemen ertesi günü Türkiye bambaşka bir güne uyanacak” dedi.

“PLAN VE PROGRAMIMIZ HAZIR”

Çalışma dolayısıyla partisinin Körfez teşkilatına teşekkür eden, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşların gösterdiği teveccühün bir gerçeği ortaya koyduğunu dile getiren DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ise, “Türkiye’nin dertlerinin DEVA’sını biliyoruz. Bir iktidar yürüyüşüne çıktık. Esnafımızın, tacirimizin, milletimizin genel sorunlarını iyi tespit ederek çözüm yollarımız hazır. Türkiye bu kadar kötü bir yönetimi hak etmiyor. Acil eylem planımızdan kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı bir bir uygulamaya alarak, başta ekonomi olmak üzere tüm sorunların üstesinden geleceğiz. İktidarımızda vatandaşımız rahatlamış bir Türkiye’de yaşayacak” diye konuştu.