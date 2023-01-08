“CHP’ye katılmak vatan borcudur”

CHP Derince İlçe Gençlik Kolları tarafından geçtiğimiz akşam büyük bir gençlik şöleni düzenlendi. 155 gence parti rozetinin de takıldığı program Derince Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Programa katılanlar arasında CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM Üyesi Sevgi Kılıç, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, il başkanı Bülent Sarı, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ile partililer yer aldı.

“MİLLETÇE İKTİDAR OLACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şölenin açılışında konuşan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aliş Demir, “İktidarı emekli edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza şüpheniz olmasın” dedi. İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, gençlere “Bu iktidarı siz göndereceksiniz” derken, il başkanı Bülent Sarı, “Genel başkanımız liderliğinde hedefe yürüyoruz. Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde bütün bir millet olarak iktidara gelmiş olacak” dedi ve aralarına katılan gençlere teşekkür etti.

“SOSYAL MEDYAYI İYİ KULLANMALIYIZ”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz, vatandaşın bizden beklentileri büyük. Genel başkanımız projeleri tek tek açıklıyor, iktidar ise yavaş yavaş uyguluyor. Gençlere ve fikirlerine ihtiyacımız var. Çağ bilişim çağı. Televizyonumuz yok basınımız yok, Bizler sosyal medyayı iyi kullanarak bu seçimi yürütmeliyiz” diye konuştu.

“ AKP İKTİDARI VİZYONSUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da, CHP’ye katılmanın vatan borcu olduğunu söyledi. Seçimler yaklaşırken izim altılı masanın kavga etmesinin beklendiğini dile getiren Karabat, “Partimizde birilerinin bir yerlere aday gösterilmesi bizim zenginliğimizdir. Fakat bizler öncelikle genel başkanımızı kabul ederiz. Belediye başkanlarımızın,milletvekillerimizin lideri Kılıçdaroğlu’dur. Vizyonsuz AKP, size utanç ve işsizlik vaat etti. CHP ise kardeşliği gösteriyor” dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Son olarak konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killikde, “Yeni kardeşlerimize kavuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl öncekinden daha kötü değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanını altılı masadan çıkaracağız”diye konuştu. Konuşmalar sonrasında CHP saflarına katılan gençlere rozetleri takıldı.