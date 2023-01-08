Bağdat’ı Ateş bastı

ÇAYIROVA; ATEŞ VE DİLOVASI, LİDERİ YAKALADI
SAL A Grubu’nda Köseköy‘de oynanan maçta Ateşspor, lideri tek golle devirince zirve karıştı. Lider Bağdat 41 puanla zirvede yerinde sayınca, takipçilerinden ÇayırovaSeka Doğan’ı 8-1, Dilovası da deplasmandaBekirdere’yi 1-0 yenerek, Bağdat’a üç puan daha yaklaştı. Maç sayısı fazla olan lider, liderlik koltuğunu tehlikeye attı.
PLAY-OFF HATTINDA BÜYÜK SAVAŞ
Play-Off savaşı da olanca ateşiyle sürüyor. Hattın hemen altındaki takım Karamürselspor, ArslanbeyOrganize’yideplasmanda 1-0 yenerek adeta 6 puanlık kazanç sağladı. Arslanbey ise ağır yara aldı. Derince derbisindeki gol düellosunu 3-2 kazanan Çınarlıspor da puanını 26 yaparak Karamürsel’i takibini sürdürdü.
ALİKAHYA UMUTLANDI, SEKA DOĞAN YANDI
Ligin bitimine 7 hafta kala düşme hattı da netleşmeye başladı. Sondan ikinci sıradaki Alikahya, son sıradaki Başiskele engelini 2 golle aşarak, umudunu sürdürdü. Damlar artık 1.Küme takımı gibi görülüyor. Düşme hattının hemen üzerindeki 17 puanlı Beylikbağı bu hafta dinlendi, 12 puanlı Seka Doğan’ın kaybetmesiyle aradaki farkı korudu.
SAL A PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. Bağdatspor 18 12 5 1 34 18 41
2. Çayırovaspor 17 12 2 3 48 16 38
3. Dilovası Belediye 17 11 5 1 29 10 38
4. Köseköy Ateş 17 11 2 4 38 19 35
5. Karamürselspor 17 10 1 6 20 20 31
6. Arslanbey Org. 18 8 3 7 32 26 27
7. Çınarlıspor 18 7 5 6 38 24 26
8. Bekirderespor 18 7 0 11 19 38 21
9. Derince Sırrıpaşa 17 5 3 9 34 37 18
10. Gebze Beylikbağı 17 4 5 8 21 30 17
11. Seka Doğanspor 18 3 3 12 17 49 12
12. Alikahya Belediye 18 2 5 11 22 40 11
13. Başiskele Damlar 18 0 5 13 16 41 5
19.hafta toplu sonuçlar:
Çayırovaspor 8 - 1 Seka Doğan
KöseköyAteşspor 1 - 0 Bağdatspor
Arslanbey Organize 0 - 1 Karamürsel
Derince Sırrıpaşa 2 - 3 Çınarlıspor
Alikahya Belediye 2 - 0 B.Damlarspor
Bekirderespor 0 - 1 Dilovası Bel.
20.hafta programı:
B.Damlar - Derince Sırrıpaşa
Çınarlıspor - Köseköy Ateş
Bağdatspor - Çayırovaspor
G.Beylikbağı - Arslanbey Org.
Karamürsel - Bekirderespor
Dilovası Bel. - Alikahya Belediye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.