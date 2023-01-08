08 Oca 2023 - 17:16- Spor G: 08 Oca 2023 - 17:22

Bağdat’ı Ateş bastı

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu’nda zirvede kartlar yeniden karılıyor. Maç fazlasıyla lider olan Bağdat fena yakalandı
Bağdat’ı Ateş bastı mask

ÇAYIROVA; ATEŞ VE DİLOVASI, LİDERİ YAKALADI

SAL A Grubu’nda Köseköy‘de oynanan maçta Ateşspor, lideri tek golle devirince zirve karıştı. Lider Bağdat 41 puanla zirvede yerinde sayınca, takipçilerinden ÇayırovaSeka Doğan’ı 8-1, Dilovası da deplasmandaBekirdere’yi 1-0 yenerek, Bağdat’a üç puan daha yaklaştı. Maç sayısı fazla olan lider, liderlik koltuğunu tehlikeye attı.

PLAY-OFF HATTINDA BÜYÜK SAVAŞ

Play-Off savaşı da olanca ateşiyle sürüyor. Hattın hemen altındaki takım Karamürselspor, ArslanbeyOrganize’yideplasmanda 1-0 yenerek adeta 6 puanlık kazanç sağladı. Arslanbey ise ağır yara aldı. Derince derbisindeki gol düellosunu 3-2 kazanan Çınarlıspor da puanını 26 yaparak Karamürsel’i takibini sürdürdü.

ALİKAHYA UMUTLANDI, SEKA DOĞAN YANDI

Ligin bitimine 7 hafta kala düşme hattı da netleşmeye başladı. Sondan ikinci sıradaki Alikahya, son sıradaki Başiskele engelini 2 golle aşarak, umudunu sürdürdü. Damlar artık 1.Küme takımı gibi görülüyor. Düşme hattının hemen üzerindeki 17 puanlı Beylikbağı bu hafta dinlendi, 12 puanlı Seka Doğan’ın kaybetmesiyle aradaki farkı korudu.

SAL A PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1. Bağdatspor 18 12 5 1 34 18 41

2. Çayırovaspor 17 12 2 3 48 16 38

3. Dilovası Belediye 17 11 5 1 29 10 38

4. Köseköy Ateş 17 11 2 4 38 19 35

5. Karamürselspor 17 10 1 6 20 20 31

6. Arslanbey Org. 18 8 3 7 32 26 27

7. Çınarlıspor 18 7 5 6 38 24 26

8. Bekirderespor 18 7 0 11 19 38 21

9. Derince Sırrıpaşa 17 5 3 9 34 37 18

10. Gebze Beylikbağı 17 4 5 8 21 30 17

11. Seka Doğanspor 18 3 3 12 17 49 12

12. Alikahya Belediye 18 2 5 11 22 40 11

13. Başiskele Damlar 18 0 5 13 16 41 5

19.hafta toplu sonuçlar:

Çayırovaspor 8 - 1 Seka Doğan

KöseköyAteşspor 1 - 0 Bağdatspor

Arslanbey Organize 0 - 1 Karamürsel

Derince Sırrıpaşa 2 - 3 Çınarlıspor

Alikahya Belediye 2 - 0 B.Damlarspor

Bekirderespor 0 - 1 Dilovası Bel.

20.hafta programı:

B.Damlar - Derince Sırrıpaşa

Çınarlıspor - Köseköy Ateş

Bağdatspor - Çayırovaspor

G.Beylikbağı - Arslanbey Org.

Karamürsel - Bekirderespor

Dilovası Bel. - Alikahya Belediye

# ateş, Başiskele, takım, Dilovası

08 Oca 2023 - 17:16 - Spor

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