DEĞİRMENDERESPOR ŞAMPİYON: 61-78

BAŞKAN SEZER KUTLADI
Değirmenderespor Basketbol Takımı, Kocaeli Bölgesi 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde tüm karşılaşmalarını kazanarak büyük başarıya imza attı. Son karşılaşmasında İzmit Akademi Basketbol Takımı'nı 61-78 yenen Değirmenderespor, şampiyon oldu. Gölcük’ün gururu, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. Başkan Sezer, başarılı sporcuları, teknik ekibi, kulüp başkanı Ertürk Keskin ve yönetimini tebrik ederek Erkekler Basketbol Bölgesel Lig'inde başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.