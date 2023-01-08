DEĞİRMENDERESPOR ŞAMPİYON: 61-78

BAŞKAN SEZER KUTLADI

Değirmenderespor Basketbol Takımı, Kocaeli Bölgesi 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde tüm karşılaşmalarını kazanarak büyük başarıya imza attı. Son karşılaşmasında İzmit Akademi Basketbol Takımı'nı 61-78 yenen Değirmenderespor, şampiyon oldu. Gölcük’ün gururu, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. Başkan Sezer, başarılı sporcuları, teknik ekibi, kulüp başkanı Ertürk Keskin ve yönetimini tebrik ederek Erkekler Basketbol Bölgesel Lig'inde başarılar diledi.