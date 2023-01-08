08 Oca 2023 - 17:26- Spor G: 08 Oca 2023 - 17:29

Başkan Engin Koyun’dan teşekkür

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun kamptan döndü.

Başkan Engin Koyun’dan teşekkür mask

Koyun, son paylaşımında “Kamp yaptığımız otelde bizleri ziyaret ederek Kocaelisporumuza başarı dileyen TRT Spor Yorumcusu Sn. Hayri Ülgen’e, TRT Spikeri Sn. Cüneyt Ersan’a ve Fethiyespor Teknik Direktörü Sn. Erhan Altın’a teşekkür ederiz” dedi.

08 Oca 2023 - 17:26 - Spor

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