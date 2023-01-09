CHP’nin 10 ilçe başkanı EMEK HIRSIZLIĞI yaptı!

2023 seçimleri için geriye sayım başladı…

Bu seçim, bir seçimden daha fazlası…

Yüzyılın seçimi…

Seçim için partilerde hareketlilik başladı…

Aslında bu yazıyı geçen hafta yazacaktım, ama gündem yoğun olunca bugüne kaldı…

Hatırlanacağı gibi yılbaşı öncesi CHP’de milletvekili adayı olmak isteyen il, ilçe başkanları ve yöneticiler istifalarını verdi.

CHP’de İzmit ve Körfez ilçe başkanı milletvekili adaylığı için istifa etti.

İl Başkanı Harun Yıldızlı da milletvekili adayı olmak için istifa edenler arasında yer aldı.

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Yıldızlı istifa ettikten hemen sonra, genel merkez 40 İl’e genelge göndererek, atama yapılana kadar il başkanlarının görevde kalmasını istedi.

Bu genelge farklı yorumlara neden oldu…

CHP ilçe başkanları da apar topar harekete geçerek, ortak basın açıklaması yapacaklarını duyurdu…

Genel merkezden yine bir genelge geldi ve CHP Kocaeli yönetiminin kendi arasında il başkanlığı seçimini yapabileceğini bildirdi.

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CHP ilçe başkanları acaba ortak basın açıklama kararını erteleyecekler mi diye düşünülürken, onlar il binasında ortak basın açıklaması yaptı…

İlçe başkanlarının açıklaması, milletvekilli adaylığı için istifa eden Harun Yıldızlı’yı tam destekler nitelikte bir açıklamaydı…

İzmit ve Körfez ilçe başkanları istifa ettikleri için ortak basın açıklamasına katılmadı. Diğer 10 ilçe başkanı, ortak metne imza attı…

10 ilçenin ortak metnini CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan okudu…

Ortak metin şöyleydi;

İLÇE BAŞKANLARININ ORTAK METNİ

“Bizler 27 bin üyesiyle büyük Kocaeli CHP ailesinin seçilmiş ilçe başkanları olarak, Kocaeli Örgütü’nün tüm gücüyle birlikte ve dimdik ayakta olduğunu hatırlatmak için bugün buradayız. 3 yıl önce ilçe ve il örgütü olarak yüklendiğimiz büyük sorumluluğun bilincinden bir an olsun şaşmadan, küresel salgın ve ondan daha da tehlikeli AKP politikalarının ezdiği, yoksulluk sarmalında yaşayan vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Büyük ailemiz 2 milyon komşumuzun, tüm sorunlarını yılmadan dile getirdik, AKP rejiminin tüm baskılarına karşı kol kola direndik, mücadele ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli, ilçe başkanları olarak 3 yıllık süre boyunca birbirimizle ve il başkanımız Harun Yıldızlı başta olmak üzere il yönetimimizle eşsiz bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde olduk. Ve şimdi 2023’te Kocaeli ve tüm Türkiye’de iktidar olmak için hazırız.

“TEK EMEL YAŞAMA SEVİNCİ”

Davamız belli, mücadelemiz 20 yıldır bu memleketi uçuruma sürükleyenlerle, dünümüzü çalan geleceğimizi ipotek altına alanlarla, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden, yargının bağımsızlığını yok edenlerledir. 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ne denli önemli olduğunu biliyoruz, tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bizler genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adlandırdığı gibi, bireysel ikballeri bir tarafa bırakan, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için görevlerinin başında duran dava adamlarıyız. Kocaeli’nin 12 ilçesinde CHP’nin tek emeli yaşama sevincini yeniden kazanmaktır. Başkaca hiçbir gündemimiz olmamıştır olmayacaktır.

HARUN YILDIZLI’YA DESTEK

CHP’nin gerçek emekçileri olan başta biz ilçe başkanları tüm seçim sürecinde 5 bine yakın sandığı ve milletin iradesini canımız pahasına koruyacağımız gibi partimizin adayları belirlenirken de emeğe sahip çıkacağımızın bilinmesini isteriz. Malumunuz olduğu üzere milletvekilliği adaylık başvurusu için il başkanlığı görevinden istifa eden Özgür Harun Yıldızlı’nın adaylığını ilçe başkanları olarak desteklediğimizi kamuoyuna net bir dille ifade ediyoruz. 35 yılı aşan sürede örgütün seçilmiş il başkanları milletvekili olamamıştır. Biz ilçe başkanları olarak bu durumun değişimine dair irademizi ortaya koymaktayız. Bu bağlamda emekten yana mücadele veren, milletvekilliği adaylığına başvuran yönetici arkadaşlarımız ile ilçe başkanlarımıza da desteğimiz tamdır.

AYDINLIK BİR GELECEK

İl başkanımızın istifası sonrasında il yönetim kurulu üyelerinin gerekli hassasiyeti göstereceği ve sağduyulu şekilde karar alacağına inancımız tamdır. İlçe başkanları olarak bizler il yönetimi içerisinden seçilecek il başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin, tümüyle yanındayız. Örgüt iradesinin üzerindeki hiçbir gücü kabul etmiyoruz. 2023 yılının ülkemiz ve dünyaya hak-adalet, eşitlik, özgürlük, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Kocaeli CHP birbiriyle kol kola yürümekten şevk duyan ilçe başkanlarıyla iktidar olacak ve bizler 2023’te ülkeyi aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz”

YILDIZLI’NIN BORAZANLIĞINI YAPTILAR

10 ilçe başkanının ortak metnini yukarıda sizinle paylaştım.

İlçe başkanlarının ortak basın açıklama yapması doğru mu?

Bence doğru değildi.

Bence ilçe başkanları tarihi bir yanlışa imza attı.

İlçe başkanları resmen milletvekili olmak için il başkanlığından istifa eden Harun Yıldızlı’ya destek verdi…

Yani ilçe başkanları resmen Yıldızlı’nın BORAZANLIĞINI yaptı…

İlçe başkanları, diğer milletvekili adaylarına HAKSIZLIK yaptı…

İlçe başkanları, resmen genel merkeze MESAJ gönderdi…

İlçe başkanları resmen genel merkeze BLÖF yaptı…

İlçe başkanları resmen diğer adaylara karşı EMEK HIRSIZLIĞI yaptı…

Genel merkez, Harun Yıldızlı’yı seçilemeyecek bir yerde aday gösterirse, ilçe başkanları ne yapacak?

İlçe başkanları, böyle davranmakla bir nevi kendilerini BAĞLAMIŞ oldu.

İlçe başkanları milletvekili adayı olacak herkese EŞİT MESAFEDE olmalıydı.

İlçe başkanlarının ortak kararı, diğer milletvekili adayı olmak isteyenlerde RAHATSIZLIK yarattı.

İlçe başkanları, diğer milletvekili adaylarının gözünde KÜÇÜK düştü.

İlçe başkanları, milletvekili adayı olanların GÖZLERİNİN İÇİNE nasıl bakacak merak ediyorum.

İLÇE BAŞKANLARININ BLÖFÜ

Milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa eden Harun Yıldızlı’nın, ilçe başkanlarının böyle bir desteğine ihtiyacı yoktu.

Bence ilçe başkanlarının bu ortak açıklaması, her ne kadar Yıldızlı’nın işine geldi gözükse de, bütün okları Yıldızlı’nın üzerine çevirmesine neden oldu…

Ortak açıklama diğer milletvekili adaylarının Yıldızlı’ya karşı diş bilemesine neden oldu.

Ortak açıklama, Yıldızlı’yı resmen hedef tahtasına oturttu.

Genel merkez, ilçe başkanlarının bu blöfüne karşı nasıl bir tavır içinde olacağını şimdilik bilmiyoruz.

Milletvekili aday listesi açıklandığında, ilçe başkanlarının bu ortak kararının yansımasını hep birlikte göreceğiz.