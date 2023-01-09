Hulusi Akar'dan "Bahriye'nin kalbi"ne ziyaret

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi. Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Akar, onur kıtasını selamladıktan sonra Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerini sürdürdü.