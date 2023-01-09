Çayırova'daki feci kazada can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza Çayırova'da meydana geldi. Selçuk Ahmetci'nin kullandığı otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selçuk Ahmetci (41) hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kapı imalatçılığı yapan Ahmetci'nin cenazesi bugün öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Adem Yavuz Mezarlığı’nda toprağa verilecek.