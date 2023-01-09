09 Oca 2023 - 10:05- Asayiş G: 09 Oca 2023 - 10:09

Çayırova'daki feci kazada can verdi

Çayırova’da meydana gelen trafik kazasında Selçuk Ahmetci vefat etti
Çayırova'daki feci kazada can verdi mask

Edinilen bilgilere göre kaza Çayırova'da meydana geldi. Selçuk Ahmetci'nin kullandığı otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selçuk Ahmetci (41) hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kapı imalatçılığı yapan Ahmetci'nin cenazesi bugün öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından  Gebze Adem Yavuz Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# kaza, Çayırova

09 Oca 2023 - 10:05 - Asayiş

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