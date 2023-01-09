Muhasebeciler %85'lik zammı yetersiz buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor.2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı.Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanınında en büyük güvencesi.

Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarakişletmeler için değer yaratmaktadır.Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.

Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha bir çok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır.Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz %95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

-Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560,

-Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde224,

-Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde393,

-Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,

-Kağıt fiyatlarındaki değişimler yüzde300,

oranında artmıştır.

Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler,maliyetlerdeki artışlar nedeniyleerimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki, yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85’lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir.

Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meyadana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’deaçıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerinen az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.”