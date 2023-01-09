“Her şeye rağmen Millet İttifakı diyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün daha önce başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH) çalışmasını siyasallaştırarak kurduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin Kocaeli örgüt yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette TDP Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, TDP İl Başkanı Volkan Karayel ile yönetim kurulundan Müzeyyen Saygılı ile İsmail Korkmaz hazır bulundu.

“GENÇLİK SARIGÜL’Ü MERAK EDİYOR”

Gerçekleşen buluşma sırasında yapılan parti çalışmalarından söz eden ve sürekli sahada olduklarını dile getiren TDP Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, “Toplumda partimize ve genel başkanımıza yönelik büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Özellikle gençler partimizi çok daha fazla sorgulamaya başladı. Bu istikamette ilerleyeceğiz. Bu ilginin çekilmesinde özellikle genel başkanımızın TikTok paylaşımlarının etkisi çok büyük” dedi.

“KARARSIZ SEÇMEN ÇOK FAZLA”

Bu anlamda sosyal medyayı en uygun şekilde kullandıklarını ve gençlerin bu şekilde kendilerinden haberdar olduğunu kaydeden Ağaryılmaz, ülkedeki kararsız seçmenin önemine vurgu yaptı. Kararsız seçmen oranının çok fazla olduğunu kaydeden Ağaryılmaz, “Bu seçmen yapısı iktidardan kopmuş durumda. Fakat beklentilerin aksine bu kitle Millet İttifakı tarafına da mesafeli duruyorlar. Biz bu kesimden çok ümitliyiz” diye konuştu.

“YÖNÜMÜZ MİLLET İTTİFAKINA DOĞRU”

Şu anki görüntü itibarıyla desteklerinin Millet İttifakı tarafında olacağını kaydeden Ağaryılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bir kere biz Cumhur İttifakı tarafında olmayacağız. Her ne kadar son dönemde Türklük başlığı altındaki söylemlerden rahatsızlık duyuyorsak da yönümüzün Millet İttifakı tarafında olduğunu söylemeliyim. Yani her şeye rağmen Millet İttifakı diyoruz. Fakat bu konuda aynı sıcaklığı karşı taraftan da görmeliyiz.

“ CHP TABANI BİZE KARŞI SICAK”

Türkiye bir değişimin arifesinde. Tabi bu dönemi muhalefet iyi değerlendirmek zorunda. Biz bu seçimle birlikte kalıcı ve kurumsallaşmayı tamamen sağlamış bir yapı haline gelmek istiyoruz. Özellikle CHP tabanının partimize ve genel başkanımıza sıcak baktığını biliyor ve görüyoruz” dedi.

“SARIGÜL, KOCAELİ’Yİ ÖNEMSİYOR”

Öte yandan Ağaryılmaz’ın ardından konuşan TDP İl Başkanı Volkan Karayel, sürekli sahada olduklarını ve Kocaeli halkının genel başkanları Mustafa Sarıgül’e karşı bir sempatisinin beslediğini dile getirdi. Karayel, “Genel başkanımız bu zamana kadar birçok kez şehrimize geldi ve kendisini ağırladık. Zaten belirli aralıklarla Kocaeli’ye uğruyor. En son plansız bir şekilde geldiğinde Yürüyüş Yolu üzerinde birlikte gezme imkanımız olmuştu. Burada vatandaşlarımızın ve yine özellikle gençlerin kendisine teveccühünün olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

KADIN GÖZÜYLE GÜNDEM

Bu arada gerçekleşen ziyaret sırasında bir kadın gözüyle siyasi gündemi ve parti çalışmalarını yorumlayan il sekreteri Müzeyyen Saygılı, “Hem Coşkun bey ve hem de il başkanımızın anlattıkları gibi. Türkiye bir değişimin sancılarını yaşıyor. Partimize yönelik gerçek bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bu bizi fazlasıyla sevindiriyor. Ayrıca son dönemde kadın ve çocuklarımız üzerinden yürüyen bir olumsuz gündem var. Bu tür olumsuz gündemlerin ve ülke yönetim anlayışının değişmesi, kadınlarımızın ve çocuklarımızın haklarına kavuşabilmeleri için bu seçimin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.