09 Oca 2023 - 10:56- Yaşam G: 09 Oca 2023 - 10:59

O belediye taleplerini karşılıksız bırakmadı

Kandıra ilçesinde daha rahat ulaşım sağlamak için evlerinin önüne kilit parke yapılmasını isteyen engelli 3 kardeşin talebi belediye ekiplerince yerine getirildi.
O belediye taleplerini karşılıksız bırakmadı mask
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Kaymaz Araman Omurcalı Mahallesi'nde yaşayan Nurcan ve Resul Yürük çiftinin hafif zihinsel ve fiziksel engeli bulunan kızları Zeynep, Nazlı ve Arzu Yürük, kendilerini ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan evlerinin önüne parke yapılmasını istedi. Turan'ın talimatı üzerine çocukların talebinin yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana yol ile ev arasındaki toprak alana 150 metre bordür ve 250 metrekare parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Evlerine daha rahat ulaşma imkanı yakalayan çocukların annesi Nurcan Yürük, desteklerinden dolayı Başkan Turan'a teşekkür etti.

Çocuklarının okula gidip gelirken yolun çamurlu olması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Yürük, "Belediye Başkanımız geldi, gördü; 'Size yardım edeceğim, çocuklar rahat gitsin, rahat gezsinler.' dedi. Sonra gelip yaptılar. Allah razı olsun Başkanımızdan." dedi.

Engelli Nazlı Yürük de Belediye Başkanı Turan'ı çay içmeye davet etti.

09 Oca 2023 - 10:56 - Yaşam

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