O belediye taleplerini karşılıksız bırakmadı

Kaymaz Araman Omurcalı Mahallesi'nde yaşayan Nurcan ve Resul Yürük çiftinin hafif zihinsel ve fiziksel engeli bulunan kızları Zeynep, Nazlı ve Arzu Yürük, kendilerini ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'dan evlerinin önüne parke yapılmasını istedi. Turan'ın talimatı üzerine çocukların talebinin yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana yol ile ev arasındaki toprak alana 150 metre bordür ve 250 metrekare parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Evlerine daha rahat ulaşma imkanı yakalayan çocukların annesi Nurcan Yürük, desteklerinden dolayı Başkan Turan'a teşekkür etti.
Çocuklarının okula gidip gelirken yolun çamurlu olması nedeniyle zorluk çektiğini anlatan Yürük, "Belediye Başkanımız geldi, gördü; 'Size yardım edeceğim, çocuklar rahat gitsin, rahat gezsinler.' dedi. Sonra gelip yaptılar. Allah razı olsun Başkanımızdan." dedi.
Engelli Nazlı Yürük de Belediye Başkanı Turan'ı çay içmeye davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.