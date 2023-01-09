12 yaşındaki Umutcan vefat etti

İzmit Bayındırlık konutlarında ikamet eden İçöz ailesinin 12 yaşındaki oğulları Umutcan İçöz hayatını kaybetti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybeden Umutcan’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün Bayındırlık Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.