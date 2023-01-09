09 Oca 2023 - 13:13- Asayiş G: 09 Oca 2023 - 13:19

12 yaşındaki Umutcan vefat etti

12 yaşında Umutcan İçöz geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti
12 yaşındaki Umutcan vefat etti mask

İzmit Bayındırlık konutlarında ikamet eden İçöz ailesinin 12 yaşındaki oğulları Umutcan İçöz hayatını kaybetti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybeden Umutcan’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün Bayındırlık Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

09 Oca 2023 - 13:13 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Adil Gür - Allah gani gani rahmet eylesin melek olmuş yavrucuğum Allah sabır versin...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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