09 Oca 2023 - 13:26- Gündem G: 09 Oca 2023 - 13:36

Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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09 Oca 2023 - 13:26 - Gündem

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