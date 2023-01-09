Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek

Hüküm tasarrufu Belediyemize ait listedeki adreslerde bulunan taşınmazlar ayrı ayrı kiraya verilecektir. İhale; 18/01/2023 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

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