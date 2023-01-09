Samed Ali Kaya’dan sonra Yusuf Cihat için de kulübe baskı yapan Süper Lig kulüpleri, bu baskıyı artırıyor. Mertan Caner için de şampiyonluktaki rakipler lider ortağı buca 1928, İskenderun ve zirveyi zorlamak isteyen Fethiye isteklerini direkt olarak ilettiler. Elazığspor da Mertan’ı, siyasi baskı yapıp almak istiyor.
09 Oca 2023 - 14:21- Spor Güncelleme: 09 Oca 2023 - 14:28
Teknik heyet o 3 oyuncuyu vermiyor
Kocaelispor teknik heyeti ve yönetim kurulu, Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig kulüplerinin ısrarla istediği Yusuf Cihat Çelik ve Mertan Caner’i vermemekte kararlı gözüküyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ks - Mertan için üste para istemiyorlar değil mi. ? Dakika durmasın
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.