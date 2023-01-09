Teknik heyet o 3 oyuncuyu vermiyor

Samed Ali Kaya’dan sonra Yusuf Cihat için de kulübe baskı yapan Süper Lig kulüpleri, bu baskıyı artırıyor. Mertan Caner için de şampiyonluktaki rakipler lider ortağı buca 1928, İskenderun ve zirveyi zorlamak isteyen Fethiye isteklerini direkt olarak ilettiler. Elazığspor da Mertan’ı, siyasi baskı yapıp almak istiyor.