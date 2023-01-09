09 Oca 2023 - 14:21- Spor G: 09 Oca 2023 - 14:28

Teknik heyet o 3 oyuncuyu vermiyor

Kocaelispor teknik heyeti ve yönetim kurulu, Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig kulüplerinin ısrarla istediği Yusuf Cihat Çelik ve Mertan Caner’i vermemekte kararlı gözüküyor.

Teknik heyet o 3 oyuncuyu vermiyor mask
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Samed Ali Kaya’dan sonra Yusuf Cihat için de kulübe baskı yapan Süper Lig kulüpleri, bu baskıyı artırıyor. Mertan Caner için de şampiyonluktaki rakipler lider ortağı buca 1928, İskenderun ve zirveyi zorlamak isteyen Fethiye isteklerini direkt olarak ilettiler. Elazığspor da Mertan’ı, siyasi baskı yapıp almak istiyor.

09 Oca 2023 - 14:21 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ks - Mertan için üste para istemiyorlar değil mi. ? Dakika durmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 15:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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