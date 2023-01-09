Kapanönü'nde başkanlar uzaktan selamlaştı

Kocaeli'de bir dönem milletvekilliği yapmış isimler bugün İzmit Kapanönü Çarşısında bir araya geldi. Geçtiğimiz ay CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek bu ay eski MHP Milletvekili Kemal Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kapanönü Çarşısı'nda bulunan Osman Kuyu lokantasında vekillerle buluştu. Buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükükaın da eşlik etti. Eski anılarını tazeleyen milletvekilleri, siyaset konuşmayı da ihmal etmedi. ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi, DYP eski Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, DYP eski Milletvekili İsmail Kalkandelen, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, DSP eski Milletvekili Halil Çalık’ı misafir eden Kemal Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da davet etti.

UZAKTAN SELAMLAŞTILAR

Kapanönü Çarşısı aynı saatte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki yönetimine de ev sahipliği yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’yı ziyaret eden Başkan Hürriyet ve Yönetimi ziyaretin ardından vekillerin yan masasında yemek yedi. Uzaktan selamlaşan başkanlar yan yana gelmedi.