09 Oca 2023 - 14:33- Gündem G: 09 Oca 2023 - 14:47

Kapanönü'nde başkanlar uzaktan selamlaştı

Milletvekillerinin yemek organizasyonuna katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve başka bir organizasyon ile yemek yemeye gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kapanönü Çarşısında karşılaştı. Başkanların bir araya gelmeden selamlaşması dikkat çekti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Kapanönü'nde başkanlar uzaktan selamlaştı mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'de bir dönem milletvekilliği yapmış isimler bugün İzmit Kapanönü Çarşısında bir araya geldi. Geçtiğimiz ay CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemek bu ay eski MHP Milletvekili Kemal Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kapanönü Çarşısı'nda bulunan Osman Kuyu lokantasında vekillerle buluştu. Buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükükaın da eşlik etti. Eski anılarını tazeleyen milletvekilleri, siyaset konuşmayı da ihmal etmedi. ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi, DYP eski Milletvekili Halil İbrahim Artvinli, DYP eski Milletvekili İsmail Kalkandelen, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, DSP eski Milletvekili Halil Çalık’ı misafir eden Kemal Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da davet etti.

UZAKTAN SELAMLAŞTILAR
Kapanönü Çarşısı aynı saatte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki yönetimine de ev sahipliği yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’yı ziyaret eden Başkan Hürriyet ve Yönetimi ziyaretin ardından vekillerin yan masasında yemek yedi. Uzaktan selamlaşan başkanlar yan yana gelmedi.

# chp, Yemek

09 Oca 2023 - 14:33 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek mask
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak mask
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık mask
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık
İzmit Belediyesi, kiralık otobüsleri satın alıyor mask
İzmit Belediyesi, kiralık otobüsleri satın alıyor
Kocaeli Körfez'de 4 adet arsa açık artırma ile satılacak mask
Kocaeli Körfez'de 4 adet arsa açık artırma ile satılacak
Kocaeli Darıca'da tek katlı yapı mahkemeden satılık mask
Kocaeli Darıca'da tek katlı yapı mahkemeden satılık
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL