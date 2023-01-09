09 Oca 2023 - 14:56- Gündem G: 09 Oca 2023 - 15:04

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask
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Bugün için Kocaeli hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 11 Ocak 2023 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 12 Ocak 2023 Perşembe Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 13 Ocak 2023 Cuma Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.
# Hava

09 Oca 2023 - 14:56 - Gündem

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