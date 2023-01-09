09 Oca 2023 - 15:11- Spor G: 09 Oca 2023 - 15:14

RÜYALAR ANTALYA’YDI GERÇEKLER KIRKLARELİ

Kamp dönemi bitti, 2.Lig Kırmızı Grup’ta geri sayım maçları başlıyor, yolun sonu 1.Lig olsun istiyoruz, “Antalya rüyaydı, gerçekler Kırklareli” diyoruz

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
RÜYALAR ANTALYA’YDI GERÇEKLER KIRKLARELİ mask

KIRKLARELİ’DEKİ MAÇ PAZAR 14.00’TE BAŞLAYACAK, TV NAKLEN VERECEK, TAKIM CUMARTESİ TRAKYA’DA KAMPA GİRECEK

Kocaelispor, lider ortağı olduğu 2.Lig Kırmızı Grup’ta yeniden 1.Lig’e yükselmek için geri sayıma geçiyor. Yeşil Siyahlılar, 2022-23 sezonunun ikinci yarısının ilk maçında pazar günü Kırklareli deplasmanında sahaya çıkacak. Müsabakayı yine Fuchs TV canlı yayınlayacak. Maç 14.00’te başlayacak. Kocaelispor bugün çalışmalarına devam edecek. Yeşil Siyahlılar cumartesi günü kampa girecek. Kırklareli’ne cumadan gidilmesi de gündemde tutuluyor.

ÖZEL MAÇLARDA KARNE İYİ, AMA YÖNETİM VE TENİK HEYET PEKİYİ NOTU İÇİN KOLLARI SIVADI

Kocaelispor, geçtiğimiz hafta boyunca Antalya’da art arda 4 maç oynadı. Salı günü tekme tokat dövüldüğü maçta 3.Lig temsilcisi Kartal Bulvar’a 2-0 yenilen takım sık sık oyucu değiştirince, oynadığı maçtan bin pişman oldu. Birçok futbolcu az daha sakatlanıyordu. Bu maçı hiçbir şekilde ölçü kabul etmeyen yönetim ve teknik heyet, perşembe günü 2.Lig takımları Isparta ve Afyon ile art arda iki maç birden oynadı.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI. KORONA’YI EVİRE ÇEVİRE YENDİ

Yeşil Siyahlılar perşembe günü Isparta karşısında 2-0 galip geldi. Öğleden sonraki maçta da Afyonspor karşısında, Olcay Şahan’ı iki golüne 3 golle karşılık vererek, son dakikada 3-2 kazandı. Cumartesi günkü maç ise en ciddi sınavdı ve lig öncesi bu son provanın skoru da önemliydi. Sahaya ideal kadro çıktı, Polonya’nın en üst ligi Ekstraklasa takımı olan korona Kielce karşısında 3-1’lik ezici galibiyet ve daha da önemlisi ezici oyun izlendi. Ama Antalya kampını geride kaldı Artık en ciddi rakip, pazar günkü rakibimiz Kırklarelispor olacak.

# Kocaelispor, takım

09 Oca 2023 - 15:11 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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