09 Oca 2023 - 15:27- Spor G: 09 Oca 2023 - 15:31

Filelerin efendisi kaleye adeta ambargo koydu!

Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci, adeta kaleye ambargo koydu. Sadece kupa karşılaşmasında kaleyi İsmet'e teslim eden “Filelerin efendisi” Gökhan,19 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Filelerin efendisi kaleye adeta ambargo koydu! mask

GEÇEN SEZONKİ FİYASKODAN SONRA İYİ GELDİ

Geçtiğimiz sezon kaleci hatalarının had safhaya çıktığı bir dönemdi. Defalarca yapılan kaleci hataları, yenen basit goller taraftarı adeta çılgına çeviriyor, hiç olmadık puanlar kaybediliyordu. Yönetim ve teknik heyet bu problemi çözmek için adım attı, süper kariyerli kaleci Gökhan Değirmenci'yi renklerine bağladı. Daha ilk karşılaşmalardan ağır sahalarda oynamasına rağmen kalitesini ortaya koyan deneyimli file bekçisi, teknik ekibin güvenini kazandı ve kaleye ambargo koydu.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci, Kocaelispor ile çıktığı 19 maçın 5'inde kalesini gole kapadı. Ligin ilk devresinde oynanan Kastamonuspor maçının kahramanı olan Değirmenci, adeta kalesinde devleşmiş, harika kurtarışlar yaparak galibiyeti takımına hediye etmişti. Kaleye duvar ören Değirmenci, ligin ikinci devresinde de temsilcimizin en çok güvendiği oyuncusu olacak.
# Kocaelispor

09 Oca 2023 - 15:27 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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