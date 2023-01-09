Tayfun fena esiyor

8 GOL, BOLCA EMEK
Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması ile dikkatleri üzerine çeken Tayfun Aydoğan, sezon başında Kocaelispor'un radarına girdi ve renklere bağlandı. Temsilcimizin yaptığı en iyi transferlerden birisi kabul edilen Tayfun, ligin ilk yarısında adeta harikalar yarattı. Kariyeri boyunca attığı en fazla golü Kocaelispor'da bulan yetenekli orta saha oyuncusu, toplamda 8 gol kaydetti. Kocaelispor'a gelene kadar kariyeri boyunca, bir sezonda en fazla 5 gol atan Tayfun, Kocaelispor'da adeta bambaşka bir kimliğe büründü. PTT 1. Lig ve Süper Lig takımlarının dikkatle izlemeye aldığı yetenekli futbolcunun, sezonun geri kalanındaki performansı merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.