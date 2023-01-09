09 Oca 2023 - 15:34- Spor G: 09 Oca 2023 - 17:03

Tayfun fena esiyor

Sezon başında Tuzlaspor'dan, Yeşil Siyahlı temsilcimize katılan Tayfun Aydoğan, bu sezon adeta bambaşka bir kimliğe büründü. Orta saha mevkiinde oynayan Tayfun, kariyerinde attığı en çok gölü Kocaelispor'da kaydetti

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Tayfun fena esiyor mask

8 GOL, BOLCA EMEK

Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması ile dikkatleri üzerine çeken Tayfun Aydoğan, sezon başında Kocaelispor'un radarına girdi ve renklere bağlandı. Temsilcimizin yaptığı en iyi transferlerden birisi kabul edilen Tayfun, ligin ilk yarısında adeta harikalar yarattı. Kariyeri boyunca attığı en fazla golü Kocaelispor'da bulan yetenekli orta saha oyuncusu, toplamda 8 gol kaydetti. Kocaelispor'a gelene kadar kariyeri boyunca, bir sezonda en fazla 5 gol atan Tayfun, Kocaelispor'da adeta bambaşka bir kimliğe büründü. PTT 1. Lig ve Süper Lig takımlarının dikkatle izlemeye aldığı yetenekli futbolcunun, sezonun geri kalanındaki performansı merak konusu oldu.
# Kocaelispor

09 Oca 2023 - 15:34 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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