09 Oca 2023 - 15:36- Spor G: 09 Oca 2023 - 15:40

Dev adamlar galibiyeti kıl payı kaçırdı: 73-75

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Kocaeli BŞB Kağıtspor, evinde Semt 77 Yalovaspor'a 73-75 mağlup oldu
Dev adamlar galibiyeti kıl payı kaçırdı: 73-75 mask
Büyütmek için resme tıklayın

SON PERİYOTTA YIKILDIK

Kocaeli'nim dev adamları, Semt77 Yalovaspor'u konuk etti. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, tüm periyotlar da önde olmasına rağmen son periyotta adeta yıkıldı. Önde götürdüğü karşılaşmayı son saniyelerde kaybeden temsilcimiz galibiyet puanını parmaklarının ucundan kaçırdı. Kocaeli BŞB Kağıtspor şanssız olduğu karşılaşmayı 73-75 kaybetti.
# türkiye

09 Oca 2023 - 15:36 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DEĞİRMENDERESPOR ŞAMPİYON: 61-78 mask
DEĞİRMENDERESPOR ŞAMPİYON: 61-78
Bağdat’ı Ateş bastı mask
Bağdat’ı Ateş bastı
Kubilay Ertuğ’un acı günü mask
Kubilay Ertuğ’un acı günü
Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da mask
Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da
Köseköy Ateş, Bağdat'ı son dakikalarda devirdi:1-0 mask
Köseköy Ateş, Bağdat'ı son dakikalarda devirdi:1-0
KOCAELİSPOR KORONA’YI YENDİ: 3-1 mask
KOCAELİSPOR KORONA’YI YENDİ: 3-1
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL