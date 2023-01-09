Dev adamlar galibiyeti kıl payı kaçırdı: 73-75

SON PERİYOTTA YIKILDIK

Kocaeli'nim dev adamları, Semt77 Yalovaspor'u konuk etti. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, tüm periyotlar da önde olmasına rağmen son periyotta adeta yıkıldı. Önde götürdüğü karşılaşmayı son saniyelerde kaybeden temsilcimiz galibiyet puanını parmaklarının ucundan kaçırdı. Kocaeli BŞB Kağıtspor şanssız olduğu karşılaşmayı 73-75 kaybetti.