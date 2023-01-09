09 Oca 2023 - 15:41- Spor G: 09 Oca 2023 - 15:44

Bucaspor 1928’in hedefi Kocaelispor maçı

Bucaspor 1928, ikinci devre ile birlikte ilk 4 maçını kayıpsız geçip, daha sonra şampiyonluk mücadelesi verdiği Kocaelispor’u da evinde yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Bucaspor 1928’in hedefi Kocaelispor maçı mask

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 41 puanla ligde lider konumda bulunuyor. İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte kritik bir döneme girecek. İlk 4 maçını Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor ve Ankara Demirspor ile oynayacak sarı-lacivertli ekip, zorlu süreci hatasız geçerek  Kocaelispor mücadelesine rahat çıkmak istiyor. Bucaspor 1928, bu müsabakayı da kayıpsız geçerse şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak. İzmir ekibi, ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.
# Ankara, Kocaelispor

09 Oca 2023 - 15:41 - Spor

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