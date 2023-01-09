İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye

Engelli bireylerin storytel 3 aylık sınırsız dinleme hakkına sahip olacakları hediye kodları için başvurular dün başlarken 13 Ocak’a kadar devam edecek. Başvuru için vatandaşlar, 0533 052 74 38 numaralı whatsapp hattına görme engelli bireyin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, adres ve görme engelli raporunu gönderebilecekler. Ayrıca, görme engelli bireyin reşit olmaması halinde başvuru yaparken ebeveyn Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası da aynı numaraya iletilecek.
BİLGİLENDİRME METNİ GÖNDERİLECEK
Başvurunun İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilmesinin ardından uygunluk durumuna istinaden hediye kodu başvuru esnasında verilen telefon numarasına gönderilecek olup kullanım koşullarına yönelik bilgilendirme metni de gönderilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.