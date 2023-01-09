İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye

Engelli bireylerin storytel 3 aylık sınırsız dinleme hakkına sahip olacakları hediye kodları için başvurular dün başlarken 13 Ocak’a kadar devam edecek. Başvuru için vatandaşlar, 0533 052 74 38 numaralı whatsapp hattına görme engelli bireyin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, adres ve görme engelli raporunu gönderebilecekler. Ayrıca, görme engelli bireyin reşit olmaması halinde başvuru yaparken ebeveyn Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası da aynı numaraya iletilecek.

BİLGİLENDİRME METNİ GÖNDERİLECEK

Başvurunun İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilmesinin ardından uygunluk durumuna istinaden hediye kodu başvuru esnasında verilen telefon numarasına gönderilecek olup kullanım koşullarına yönelik bilgilendirme metni de gönderilecek.