Kocaelispor’a rakip olan Altın, başkan Engin Koyun ile sohbet ederek, Mertan Caner’i resmen istedi. Ancak teknik heyetten bu transfere onay çıkmadı. Lider ortağı rakibimiz Bucaspor ile takipçilerden İskenderun da Mertan’ı istiyor. Elazığspor da siyasi kanalları devreye sokarak, transfer için yoğun bir trafik sergiliyor.
09 Oca 2023 - 16:46- Spor Güncelleme: 09 Oca 2023 - 16:57
Mertan’ı resmen istediler
Kocaelispor’un efsane sağ beki ve teknik direktörü Erhan Altın, Fethiyespor’da, efsane golcümüz Taner Gülleri ile 1.lig'e yükselme mücadelesini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet Özer - DALGA GEÇİYORLARDIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.