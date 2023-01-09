Mertan’ı resmen istediler

Kocaelispor’a rakip olan Altın, başkan Engin Koyun ile sohbet ederek, Mertan Caner’i resmen istedi. Ancak teknik heyetten bu transfere onay çıkmadı. Lider ortağı rakibimiz Bucaspor ile takipçilerden İskenderun da Mertan’ı istiyor. Elazığspor da siyasi kanalları devreye sokarak, transfer için yoğun bir trafik sergiliyor.