09 Oca 2023 - 16:56- Spor G: 09 Oca 2023 - 17:03

ZTK son 16 turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabaka programı belli oldu.

ZTK son 16 turu maç programı açıklandı mask
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Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

ZTK Son 16 Turu maçları programı şu şekilde:

09 Oca 2023 - 16:56 - Spor

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