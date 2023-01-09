Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde karar açıklandı

Kandıra Kapalı Cezaevi Yerleşkesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşmada Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını verdi. Mahkemede tüm savunmalar tamamlandı. Sanıklar son sözlerini söyledi.

Sanık Ramazan Özkan: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK 81/a ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ayrıca tabanca suçundan 7 yıl hapis ve 40.000 TL para cezası aldı.

Sanık Burhan Polat: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK 81/a ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Sanık Ferhat Yıldırım: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK 82/1a ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. İndirim yapılarak cezası 20 yıla düşürüldü. Ek olarak ruhsatlı silahtan 7 yıl hapis ve 40 bin TL asli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Hasan Emre Çelik: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK 82/1a ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. İndirim yapılarak cezası 20 yıla düşürüldü. Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurmadan 7 yıl hapis ve 40 bin TL asli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Avukat Ersin Kurt: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan TCK 82/1a beraatine karar verildi.

Sanık Ramiz Saatçi: Sanık hakkında beraatine, ancak silah bulundurmadan tutukluluğuna devam kararı verildi.

Sanık Emrah Yıldırım ve Kadir Yıldırım'ın beraatine karar verildi.

Sanık Özgür Taşkıran: 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Erdal Tilki, sanık Can Yılmaz ve sanık Yadigar Başyurt: 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Abdullah Yürük: Beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca bazı hapis cezaları ile ilgili heyette hakim üyenin şerh koyduğu da belirtildi.

Sanık Abdullah Yürük: Beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca bazı hapis cezaları ile ilgili heyette hakim üyenin şerh koyduğu da belirtildi.