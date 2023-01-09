Boluspor Dino Ndlovu’yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Güney Afrikalı forvet oyuncusu Dino Ndlovu’yu renklerine bağladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren kırmızı beyazlı ekip, Dino Ndlovu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dino Ndlovu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dino Ndlovu, 15 Şubat 1990 tarihinde Güney Afrika’nın Klerksdorp şehrinde doğdu. Futbola kendi ülkesinde Dona Young Stars takımında başlayan Dino, 2011 yılında Bnei Yehuda Tel Aviv takımına transfer olarak ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla Maccabi Haifa, Black Aces, Anorthosis takımlarında forma giyen Dino, 2016 yılında kardeş ülke takımı Karabağ’a transfer oldu. Karabağ’da iki sezon mücadele eden Dino ardından Çin takımı Zhejiang FC’e transfer oldu. Burada da iki sezon forma giyen Güney Afrikalı golcü, 2021 yılında Kocaelispor’a transfer oldu. Kocaelispor forması ile 15 maç oynayan Dino, 9 gol atarak, 1 gol de katkıda bulundu. Dino Ndlovu sezonun ikinci yarısında 99 numaralı formayı giyecektir” ifadelerine yer verildi.