4 saat kapıda bekleyip genç adamı kurşun yağmuruna tuttu

Olay, İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hürrem Doğan (31), spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan 15 merminin 7'si Doğan'a isabet etti. Ağır yaralanan Doğan kanlar içinde yere yığılırken olayın zanlısı ise elindeki silahla birlikte yürüyerek olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

4 SAAT BOYUNCA ÇIKMASINI BEKLEMİŞ

Yaşamını yitiren Doğan'ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilirken olayın zanlısının yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.