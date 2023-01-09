09 Oca 2023 - 21:58- Ekonomi G: 09 Oca 2023 - 21:59

Komisyon kabul etti... En düşük emekli maaşı kaç oldu?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Komisyon kabul etti... En düşük emekli maaşı kaç oldu? mask

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30 artış yapılıyor. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL olacak. İşverene 100 TL olarak verilen SGK desteği 400 TL’ye çıkartılıyor.

09 Oca 2023 - 21:58 İHA Ankara- Ekonomi

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