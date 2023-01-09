O platform demokrasi için dayanışma mesajı verdi

Kocaeli Çevre Platformu hukuki boyutların görüşüldüğü panelde Kocaeli Çevre Platformu ve Hukuk Çalışma Grubu adına yaptığı sunumda konuşan Av. Çiğdem Baloğlu, “Her şeyden önce çevre yönetimi demokratik kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki yumruk yukarıdan aşağı güçsüz olduğu için iniyor. Devrim başlatırsak güçleniriz” dedi.

Kocaeli Çevre Platformu hukuki boyutların görüşülmesi, çevresel etki değerlendirilmesi için bugün Kocaeli Makine Mühendisleri Odası toplantı salonunda panel gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, ÇED komisyon üyelerinin yanı sıra Av. Çiğdem Baloğlu, Orman Yük. Müh. Ufuk Pekmentol katıldı.

“ÇEVREYİ KORUMAK DEVLETİN VE VATANDAŞIN GÖREVİ”

Kocaeli Çevre Platformu ve Hukuk Çalışma Grubu adına yaptığı sunumda konuşan Av. Çiğdem Baloğlu, “Ekonomik şartların zor olduğu korku yönetiminin baskın olduğu bu dönemde burada olduğunuz için teşekkür ederim. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamalıdır. Dayanışma hakkı hem bireysel hem de kolektif bir haktır. Çevreyi korumak devletin ve vatandaşın ödevidir. Burada toplanmamızın anayasal dayanağı da budur. Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin temel amacı çevre kanunudur. Kirleten öder. Bunun iki boyutu vardır biri cezai boyutu diğeri idari boyutudur.

“ÜLKEMİZDE KORKU İMPARATORLUĞU VAR”

ÇED süreci katılımcı çevre yönetim aracıdır. İdari ve hukuki aşamaları vardır. Sosyal etki değerlendirmesi mutlaka çevresel etki değerlendirmesi yapılan bir projede olması gerekir. Ülkemizde korku imparatorluğu var. Dolayısıyla vatandaşlar ikiye bölünecekler. Bu ideolojik tartışmada proje olmayacak. O yüzden sosyal etki değerlendirmesi objektif bir şekilde yapılmalıdır.

“YARGI KARARLARI UYGULANMIYOR”

ÇED Çevresel etki değerlendirmesi eleştirisi yapan Baloğlu, “Dava açmaya ve idari başvurulara ilişkin süreler çok kısa, dava masrafları çok fazla, yargı kararlarının uygulanmıyor olması büyük bir sorun. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Her şeyden önce çevre yönetimi demokratik kurallara bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki yumruk yukarıdan aşağı iniyor yukarıdaki güçsüz olduğu için aşağı iniyor. Devrim başlatırsak güçleniriz” ifadelerine yer verdi.

“ÇÖP TESİSİNE BİZ KARŞI DURDUK”

Baloğlu’nun ardından sunumunu gerçekleştiren Orman Yük. Müh. Ufuk Pekmentol, “En önemli üç değerimiz toprak, su ve havadır. Çevrenin birçok tanımı vardır. Çevrenin doğanın kaynaklarını içeren işlenmiş veya işlenmemiş doğanın maddi kültür öğelerinin oluşturduğu yerdir. Çevre ekosistemler bütünlüğüdür. Müsilaj sorununa gelirsek buradaki en önemli şey azot ve fosfatın artmasıdır. Bu mikroorganizmalar zehirlidir. Bunlardan balıklar etkilenir o balıklarda bizim soframıza gelir. Nüfus planlamasına gelirsek ne zaman bir çevre toplantısına katılsanız nüfus planlanmasıdır. Halbuki dünya ne kadar çok nüfus olursa olsun bunu karşılayabilecek kapasitededir. Yeter ki doğayı tüketen aç gözlüler olmasın. Dünya üzerinde her yıl 25 milyon ton toprak erozyonla akıp gidiyor. Her yıl bir milyondan fazla zehirli atık çevreye atılıyor. 140 canlı türü de bununla birlikte dünyadan kayboluyor. Umuttepe kampüsünün üstüne çöp tesisi neden yapmaya kalkarsın? Çöp tesisine biz karşı durduk. Yakma eylemi öncesinde yoktu. Bu çok yanlış ve acı vericidir” ifadelerine yer verdi.