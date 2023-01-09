09 Oca 2023 - 22:18- Gündem G: 09 Oca 2023 - 22:19

Kocaeli Çevre Platformundan Büyükşehir’e gönderme!

Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, Yıldız Demir Çelik Sanayi Çelikhane ve Haddehane yatırımı hakkındaki çevresel etki değerlendirme raporunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de rapordaki eksikleri ifade etmesine rağmen kabul gördüğünü açıkladı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Kocaeli Çevre Platformundan Büyükşehir’e gönderme! mask

Kocaeli Çevre Platformu hukuki boyutların görüşülmesi, çevresel etki değerlendirilmesi için bugün Kocaeli Makine Mühendisleri Odası toplantı salonunda panel gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan önce Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, Yıldız Demir Çelik Sanayi Çelikhane ve Haddehane yatırımı hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin rapordaki çevresel eksikleri ifade etmesine rağmen kabul gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi sunacaklarını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKSİKLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Erses Platform adına yaptığı açıklamada Yıldız Demir Çelik Sanayi Çelikhane ve Haddehane yatırımı ile ilgili Kocaeli Kartepe ilçesinde bulunan Uzunbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bahçealtı ve Çayırlar mevkiindeki parsellerde 240635 m2 alana yapılması planlanan, sıvı çelik üretimi ile ilgili 4.000.000 ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesi 3.500.000 ton/yıl kapasiteli çelikhane ve haddehane projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna ilişkin itiraz dilekçesini ve görüşlerini ifade etti. Tutulan raporda ise söz konusu proje hakkında tutulan çevresel etki raporuna ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de eksikler olmasına rağmen raporu uygundur diyerek onayladığı görüldü.

İTİRAZ EDECEĞİZ”

Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, “Kocaeli Büyükşehir belediyesi bir rapor ilave etmiş, Yıldız Demir Çelik Sanayi Projenin ana başlığında bu yatırımın, buradaki bölge halkının yararına değildir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de ifade ettiği gibi raporda da eksiklikler olduğu ifade edilmiş. Bununla ilgili de zaten itiraz dilekçemizi ilgili T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz” dedi.

# Büyükşehir Belediyesi, çevre, Kartepe

09 Oca 2023 - 22:18 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.143.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye mask
İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek mask
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak mask
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık mask
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık
Tel örgülerin arasına sıkışan köpeğe kurtarma operasyonu mask
Tel örgülerin arasına sıkışan köpeğe kurtarma operasyonu
"6 milden fazlasını kabul etmeyiz" mask
"6 milden fazlasını kabul etmeyiz"
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL