Kocaeli Çevre Platformundan Büyükşehir’e gönderme!

Kocaeli Çevre Platformu hukuki boyutların görüşülmesi, çevresel etki değerlendirilmesi için bugün Kocaeli Makine Mühendisleri Odası toplantı salonunda panel gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan önce Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, Yıldız Demir Çelik Sanayi Çelikhane ve Haddehane yatırımı hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin rapordaki çevresel eksikleri ifade etmesine rağmen kabul gördüğünü açıkladı. Konuyla ilgili T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi sunacaklarını açıkladı.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKSİKLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Erses Platform adına yaptığı açıklamada Yıldız Demir Çelik Sanayi Çelikhane ve Haddehane yatırımı ile ilgili Kocaeli Kartepe ilçesinde bulunan Uzunbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bahçealtı ve Çayırlar mevkiindeki parsellerde 240635 m2 alana yapılması planlanan, sıvı çelik üretimi ile ilgili 4.000.000 ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesi 3.500.000 ton/yıl kapasiteli çelikhane ve haddehane projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna ilişkin itiraz dilekçesini ve görüşlerini ifade etti. Tutulan raporda ise söz konusu proje hakkında tutulan çevresel etki raporuna ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de eksikler olmasına rağmen raporu uygundur diyerek onayladığı görüldü.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Kocaeli Çevre Platformu Başkanı Muammer Hakkı Erses, “Kocaeli Büyükşehir belediyesi bir rapor ilave etmiş, Yıldız Demir Çelik Sanayi Projenin ana başlığında bu yatırımın, buradaki bölge halkının yararına değildir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de ifade ettiği gibi raporda da eksiklikler olduğu ifade edilmiş. Bununla ilgili de zaten itiraz dilekçemizi ilgili T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz” dedi.