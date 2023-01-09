Körfez İlçesi'nde yıllardır gazetecilik ve matbaacılık yapan; Körfez Manşet Gazetesi sahibi Vedat Taştekin, İzmit Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen basınla buluşma yemeğinde kalp krizi geçirdi. Orhan Mahallesi’nde bulunan Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda kalp krizi geçiren Taştekin' e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Taştekin' e 20 dakika boyunca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Taştekin, Umuttepe hastanesine kaldırıldı.
09 Oca 2023 - 23:25- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2023 - 23:27
Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi!
Körfez Manşet Gazetesinin sahibi Vedat Taştekin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte kalp krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.