Vedat Taştekin kalp krizi geçirdi!

Körfez İlçesi'nde yıllardır gazetecilik ve matbaacılık yapan; Körfez Manşet Gazetesi sahibi Vedat Taştekin, İzmit Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen basınla buluşma yemeğinde kalp krizi geçirdi. Orhan Mahallesi’nde bulunan Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilen programda kalp krizi geçiren Taştekin' e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Taştekin' e 20 dakika boyunca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Taştekin, Umuttepe hastanesine kaldırıldı.