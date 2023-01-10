Kocaeli’de operasyonlarda yakalanan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’nden İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Göç İdaresi Başkanlığı Kocaeli İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı iş ve işlemlerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye’de 2022 yılında 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edilirken Kocaeli özelinde ise 6 bin 326 olarak kaydedildi. Bir yılda en fazla sınır dışı işleminin uygulandığı yıl 2022 olurken bunun rekor olduğu belirtildi. Sınır dışı başarı oranı yüzde 71 Türkiye’nin 2022 yılında sınır dışı başarı oranı yüzde 71 olarak kaydedilirken Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oranın yüzde 10’larda olduğu öğrenildi. Öte yandan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 280 bin 206 düzensiz göçmenin sınır güvenliğinin arttırılmasıyla ülkeye girişi engellendi. Sınır dışı edilme oranının 2021 yılına yüzde 161 artış gösterdiği öğrenildi.
10 Oca 2023 - 09:09- Asayiş Güncelleme: 10 Oca 2023 - 13:42
2022 yılında Kocaeli'de kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?
Kocaeli’de operasyonlarda yakalanan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’nden İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Türkiye’nin 2022 yılında sınır dışı başarı oranı yüzde 71 olarak kaydedilirken Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oranın yüzde 10’larda olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
erol demirbekTÜRK - adamlar TÜRK halkının cebinden seyahat ediyorlar , bazıları ABD nin emaneti olarak burada kalıyor olması büyük ihtimal . bu ülkeye doğudan güneyden kuzeyden girerken bir engel yok AMA BATIA DOĞRU ÇIKMAK İSTEYENİ ÇIKARMAYIP BURADA TUTUYORUZ . kim bilir ne sebebi var. ?
İzmi̇tli̇ - SEÇİM VAR DİYE YAKALIYORLAR VE GÖNDERİYORLAR.AKLINIZ NERDEYDİ ŞİMDİYE KADAR ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK BİNLERCE KM GELMİŞ VE BURNUMUZUN DİBİNDE YAŞAMIŞLAR.HEPSİ GÖZ BOYAMAK İÇİN.ASLA BU İKTİDARA OY YOK.
1907 - bu kadar adamın elini kolunu sallaya sallaya buralara gelmesini engellemedikten sonra 227 değil 227000 tanesini geri göndersen nafile..ülkemizin bu hale gelmesini sağlayan herkes mutlu olabilir..çünkü başardılar..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.