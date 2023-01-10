Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satışa çıkarıldı. Müflis masasına sıra cetvelinin ilanından sonra geç alacak kaydı yaptıran (65 - 66 - 67) numarada kayıtlı alacaklarla ilgili inceleme işlemi bitmiş olup İİK. nun 206. Ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Gebze İcra Müdürlüğüne bırakıldı.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1112970/emlak-konut-kocaeli-basiskelede-kargir-ev-mahkemeden-satiliktir