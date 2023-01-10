Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satışa çıkarıldı. Müflis masasına sıra cetvelinin ilanından sonra geç alacak kaydı yaptıran (65 - 66 - 67) numarada kayıtlı alacaklarla ilgili inceleme işlemi bitmiş olup İİK. nun 206. Ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Gebze İcra Müdürlüğüne bırakıldı.
DETAYLAR AŞAĞIDAKİ LİNKTE
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1112970/emlak-konut-kocaeli-basiskelede-kargir-ev-mahkemeden-satiliktir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.