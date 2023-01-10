10 Oca 2023 - 09:26- Siyaset G: 10 Oca 2023 - 09:32

Emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılsın denildi! AKP ve MHP reddetti

TMM'de İYİ Partili milletvekilleri, görüşülen Kanun Teklifinde düzenlenmesi amacıyla "En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi" hakkında önerge sundu. Öneri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılsın denildi! AKP ve MHP reddetti mask

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Partili milletvekilleri, görüşülen Kanun Teklifinde düzenlenmesi amacıyla "En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi" hakkında önerge sundu. Önergenin gerekçesinde açlık sınırı vurgusu yapılarak, "Emekli vatandaşlarımızın sorunları ekonomik hayatın sorunlarının önemli bir parçasıdır. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren ve sonrasında emekli olma hakkını elde eden emekli vatandaşlarımızın yaşlılıklarında mutlu, huzurlu ve ekonomik açıdan refah bir standardı yakalamalarını sağlamak sosyal devletin en temel gereği olmalıdır. Açlık sınırının 8.130 TL düzeyinde seyrettiği bir ülke ekonomisi koşullarında emeklilerimizin kendilerine reva görülen 5.500 TL maaş ile hayatlarını asgari seviyede devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir. Bu amaçla önergemiz ile en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması amaçlanmaktadır." denildi.

AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ
Emeklileri bir hayli rahatlatacak olan öneri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL seviyesinde kaldı.2022 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında zam oranını önce yüzde 25 olarak duyurdu. Ancak oranın yetersiz bulunmasının ardından zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

10 Oca 2023 - 09:26 - Siyaset

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