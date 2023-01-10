İcradan ticari (P) plaka

İlan.gov.tr'nin haberine göre taşının elektronik satış ortamında açık artırma ilanına göre bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarıldı.

DETAYLAR AŞAĞIDAKİ LİNKTE

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1112969/vasita-ticari-arac-ve-ticari-hat-plaka-ticari-p-plaka-icradan-satiliktir