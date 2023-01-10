10 Oca 2023 - 10:15- Ekonomi G: 10 Oca 2023 - 10:21

Damacana bardak su ve pet şişe su satın alınacak

İlan.gov.tr'nin haberine göre damacana, bardak, pet şişe, su ve mal alımı için açık ihale yapılacak.

10 Oca 2023 - 10:15 - Ekonomi

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