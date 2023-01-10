Damacana bardak su ve pet şişe su satın alınacak

İlan.gov.tr'nin haberine göre, damacana, bardak, pet şişe, su ve mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1112951/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-damacana-bardak-su-ve-pet-sise-su-satin-alinacaktir