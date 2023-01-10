İnşaat malzemeleri satın alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan habere göre, İnşaat Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

DETAYLAR AŞAĞIDA

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1112763/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-insaat-malzemeleri-satin-alinacaktir