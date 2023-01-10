10 Oca 2023 - 10:28- Gündem G: 10 Oca 2023 - 10:29

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bitiyor

Gölcük Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına sayılı günler kaldı.
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bitiyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

İhsaniye Stat Caddesi’nde 5 bin metrekare alanda inşa edilen projede, sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.

"Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak"
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde; hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanları da yine merkezimizde rehabilite edilecek. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize de yardımcı olacağız. Projemize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

10 Oca 2023 - 10:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.170.715 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bitiyor mask
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bitiyor
İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye mask
İzmit Belediyesi’nden görme engellilere anlamlı hediye
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek mask
Körfez Belediyesine ait 8 adet işyeri kiraya verilecek
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak mask
Poşet karton ve muhtelif malzeme satın alınacak
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık mask
Kocaeli Başiskele'de kargir ev mahkemeden satılık
Tel örgülerin arasına sıkışan köpeğe kurtarma operasyonu mask
Tel örgülerin arasına sıkışan köpeğe kurtarma operasyonu
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL