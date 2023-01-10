Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bitiyor

İhsaniye Stat Caddesi’nde 5 bin metrekare alanda inşa edilen projede, sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.
"Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak"
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde; hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanları da yine merkezimizde rehabilite edilecek. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize de yardımcı olacağız. Projemize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.