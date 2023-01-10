Teşekkürler Kocaelispor

Kocaelispor Kulübü, resmi sosyal ağ sayfasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Özellikle daktilolu ve yeşil siyah ağırlıklı görsel, daktilo döneminden bu yana çalışan gazetecilerden takdir topladı. Malum, şu an için artık daktilo kullanılmıyor.