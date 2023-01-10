Olay, Barbaros Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikametinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta sahipsiz sırt çantası gören vatandaşlar, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği durdurdu. Sahibi bulunamayan çanta ise fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden bebek bezi, şarj aleti ve anahtar çıktı.
10 Oca 2023 - 13:03- Gündem Güncelleme: 10 Oca 2023 - 13:30
Patlatılan çantadan bakın ne çıktı?
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otobüs durağında unutulan sırt çantası panik oluşturdu. Bölge trafiğe kapatılırken, fünyeyle patlatılan çantanın içinden ise bebek bezi ve şarj aleti çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.