Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, yıl boyunca randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden seçtikleri kıyafetleri aldı. 3 katta 250 metrekare alanda hizmet veren mağazada, çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunurken, her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.
10 Oca 2023 - 13:04- Ekonomi Güncelleme: 10 Oca 2023 - 13:05
Bu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyor
Çayırova Belediyesi'nin Sevince Mağazası 2022 yılında ihtiyaç sahibi bin 600 aileye kapılarını açtı. Sevince Mağazası'nda geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 10 bin parça kıyafet yardımı yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.