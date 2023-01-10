CHP’li gençler, ilk kez oy kullanacakkaç kişiye ulaştı?

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, İl Başkan Yardımcısı Nejdet Genç, İl Saymanı Gürcan Bekar ve İl Bilişim Sorumlusu Özlem Ünal, Dünya Çalışanlar Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet etti. Başkan Av. Zeki Karakadılar, ziyarette 2002 faaliyet raporunu Akbulut’a takdim etti.
20 BİN GENCE ULAŞILDI
Çalışmalarından bahseden Başkan Karakadılar, “Şu anda önceliğimiz ilk kez oy kullanacak gençler. İlimizde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 80 bin kişi var. Bütün ilçelerde ilk kez oy kullananlara genel başkanımızın mektubunu ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişiye ulaştık. Gittiğimiz yerlerde ilk kez oy kullanacakların yüzde 75’e yakını iktidarın çalışmalarından memnun değil. Seçimlere kadar ilk kez oy kullanacakların tamamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
KOCAELİ’DE İLK DEFA OY KULLANACAKLARIN DAĞILIMI
GEBZE 16.448
İZMİT 13.741
DARICA 9.227
KÖRFEZ 7.541
GÖLCÜK 6.504
ÇAYIROVA 6.148
KARTEPE 5.296
DERİNCE 5.736
BAŞİSKELE 4.242
DİLOVASI 2.656
KARAMÜRSEL 2.268
KANDIRA 1.577
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.