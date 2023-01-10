CHP’li gençler, ilk kez oy kullanacakkaç kişiye ulaştı?

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, İl Başkan Yardımcısı Nejdet Genç, İl Saymanı Gürcan Bekar ve İl Bilişim Sorumlusu Özlem Ünal, Dünya Çalışanlar Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet etti. Başkan Av. Zeki Karakadılar, ziyarette 2002 faaliyet raporunu Akbulut’a takdim etti.

20 BİN GENCE ULAŞILDI

Çalışmalarından bahseden Başkan Karakadılar, “Şu anda önceliğimiz ilk kez oy kullanacak gençler. İlimizde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 80 bin kişi var. Bütün ilçelerde ilk kez oy kullananlara genel başkanımızın mektubunu ulaştırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişiye ulaştık. Gittiğimiz yerlerde ilk kez oy kullanacakların yüzde 75’e yakını iktidarın çalışmalarından memnun değil. Seçimlere kadar ilk kez oy kullanacakların tamamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

KOCAELİ’DE İLK DEFA OY KULLANACAKLARIN DAĞILIMI

GEBZE 16.448

İZMİT 13.741

DARICA 9.227

KÖRFEZ 7.541

GÖLCÜK 6.504

ÇAYIROVA 6.148

KARTEPE 5.296

DERİNCE 5.736

BAŞİSKELE 4.242

DİLOVASI 2.656

KARAMÜRSEL 2.268

KANDIRA 1.577